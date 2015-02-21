أوقف حفل تكريم “صوت قحطان” المنشد ظافر القحطاني والمعروف ايضا بلقب طائر الشوق والمقام في قاعة اليخت بالرياض في ظل معلومات عن شكوى اعتراض على اللقب .
واوقف الحفل بعد انطلاقته بدقائق، حيث ألقيت قصيدتين واوبريت قبل ان يتوقف، واعتذرت اللجنة المنظمة للحفل من الضيوف الذين توافدوا منذ وقت مبكّر وغصت بهم القاعة وسط استغراب الجميع.
في الرياض .. إيقاف حفل تكريم “صوت قحطان” بعد إلقاء قصيدتين !
في الرياض .. إيقاف حفل تكريم “صوت قحطان” بعد إلقاء قصيدتين !
2015/02/21الساعة 12:27 صباحًا
- فيالسعودية اليوم
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أوقف حفل تكريم “صوت قحطان” المنشد ظافر القحطاني والمعروف ايضا بلقب طائر الشوق والمقام في قاعة اليخت بالرياض في ظل معلومات عن شكوى اعتراض على اللقب .