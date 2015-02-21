في الرياض .. إيقاف حفل تكريم “صوت قحطان” بعد إلقاء قصيدتين !

في الرياض .. إيقاف حفل تكريم “صوت قحطان” بعد إلقاء قصيدتين !

2015/02/21
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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أوقف حفل تكريم “صوت قحطان” المنشد ظافر القحطاني والمعروف ايضا بلقب طائر الشوق والمقام في قاعة اليخت بالرياض في ظل معلومات عن شكوى اعتراض على اللقب .
واوقف الحفل بعد انطلاقته بدقائق، حيث ألقيت قصيدتين واوبريت قبل ان يتوقف، واعتذرت اللجنة المنظمة للحفل من الضيوف الذين توافدوا منذ وقت مبكّر وغصت بهم القاعة وسط استغراب الجميع.

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